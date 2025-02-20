Суд Москвы оштрафовал Telegram и YouTube на 80 тысяч рублей

Суд Москвы привлёк к административной ответственности компанию ЮТуб ЛЛС (YouTube LLC) и мессенджер Телеграм (Telegram Messenger Inc.). Их признали виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.31 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети «Интернет»). Приговор вынес мировой судья судебного участка N 422 Таганского района.

«Назначено административное наказанию в виде административного штрафа в размере 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении.