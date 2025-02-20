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Регион
20 февраля, 12:49

Суд Москвы оштрафовал Telegram и YouTube на 80 тысяч рублей

Суд Москвы привлёк к административной ответственности компанию ЮТуб ЛЛС (YouTube LLC) и мессенджер Телеграм (Telegram Messenger Inc.). Их признали виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.31 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети «Интернет»). Приговор вынес мировой судья судебного участка N 422 Таганского района.

«Назначено административное наказанию в виде административного штрафа в размере 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказал, что московский суд недавно оштрафовал ГУГЛ ЛЛС (GOOGLE LLC). Изначально американская корпорация уклонялась от уплаты назначенных штрафов, а теперь ей придётся оплатить более 8 миллиардов рублей (8 008 684 193 рублей 68 копеек). Решение также принял мировой судья.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Наталья Афонина
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