Российский телеканал оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*

Таганский суд Москвы наложил штраф на российский телеканал «ТВ Центр» за распространение пропаганды ЛГБТ*. Эта информация была опубликована в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Телеканал был признан виновным в нарушении части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Уточняется, что «ТВ Центр» распространял материалы, в которых показывались нетрадиционные сексуальные отношения или информация, способная вызвать желание сменить пол.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы <...> назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей», — говорится в сообщении судов.

Поводом для дела стал выпуск передачи «Девяностые», который был транслирован 20 октября 2024 года и посвящён российскому модельному бизнесу. В этом выпуске обсуждалась американская теннисистка Мартина Навратилова, открытая лесбиянка, и её супруга, модель Юлия Лемигова. В передаче были показаны фотографии пары и кадры их семейной жизни.

Ранее сообщалось, что экс-жену актёра Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую просят проверить на пропаганду нетрадиционных ценностей и запретить ей сниматься в российском кино. Общественники утверждают, что она сняла в Париже фильм «Привет, экстремисты» про ЛГБТ*-мигрантов.