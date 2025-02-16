«All Genders»: Популярный бренд косметики под угрозой запрета в России из-за ЛГБТ*-лозунга

В России хотят запретить косметику известного американского бренда МАС из-за лозунга, который пропагандирует ЛГБТ*-ценности. Представителей патентного бюро GPG заинтересовал логотип магазина с фразой «All Ages All Races All Genders» — «Всех возрастов, всех рас, всех полов». По итогам лингвистической экспертизы выяснилось, что в переводе на русский он подразумевает существование множества гендеров, то есть более двух.

В России хотят запретить косметику МАС из-за пропаганды ЛГБТ*-ценностей в лозунге. Фото © SHOT

По данным Telegram-канала SHOT, представители организации утверждают, что товарный знак MAC разлагает общество и нормализует нетрадиционные сексуальные отношения. Это попадает под действия статьи о «Пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения».

В России хотят запретить косметику МАС из-за пропаганды ЛГБТ*-ценностей в лозунге. Фото © MAC

В России хотят запретить косметику МАС из-за пропаганды ЛГБТ*-ценностей в лозунге. Фото © MAC

Организация уже направила необходимые запросы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Госдуму, МВД и Администрацию Президента с требованием аннулировать товарный знак MAC.

Ранее общественники взбунтовались из-за трусов с мишками, которые выпустили в рамках 14 февраля. В России заявили, что такая коллекция нижнего белья пропагандирует педофилию. Одна из жительниц Москвы заметила данный товар в магазине столицы и была в недоумении. В итоге общественники обратились в полицию.