Без титулов, цифр и символов: В Госдуме решили ввести список разрешённых имён для детей

Депутаты разработали законопроект, целью которого является ограничение необычных имён для малышей. Перечень допустимых будет определён в подготовленном документе, сообщила Татьяна Буцкая, первый заместитель главы думского комитета по защите семьи, материнству и детству.

«Мы в постоянном контакте с Минюстом, даже на стадии идеи. Текст документа готов, всё написано, остались пояснения. <…> Как только возникнет возможность выбора имён, мы готовы представить законопроект», — заметила Буцкая в Telegram-канале.

Она отметила, что изначально идея заключалась в запрете давать девочкам мальчиковые имена и наоборот. Однако теперь речь идёт о создании «большого закрытого списка» допустимых имен.

«Необходимо оберегать детей от имён вроде Пельмени, Стола и Тумбочки. Государство должно защищать детей, мы в этом уверены. Нужно оставить родителям возможность выбрать имя, но только до тех пор, пока не затрагиваются права самих детей», — подчеркнула Буцкая.

В «закрытый список» имён попадают титулы, вроде Графа, числительные, цифры, буквенно-цифровые обозначения как «Т1000», символы и бранные слова.