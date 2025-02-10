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Регион
10 февраля, 20:38

Без титулов, цифр и символов: В Госдуме решили ввести список разрешённых имён для детей

Депутаты Госдумы решили запретить нестандартные имена для детей в России

Депутаты разработали законопроект, целью которого является ограничение необычных имён для малышей. Перечень допустимых будет определён в подготовленном документе, сообщила Татьяна Буцкая, первый заместитель главы думского комитета по защите семьи, материнству и детству.

«Мы в постоянном контакте с Минюстом, даже на стадии идеи. Текст документа готов, всё написано, остались пояснения. <…> Как только возникнет возможность выбора имён, мы готовы представить законопроект»,заметила Буцкая в Telegram-канале.

Она отметила, что изначально идея заключалась в запрете давать девочкам мальчиковые имена и наоборот. Однако теперь речь идёт о создании «большого закрытого списка» допустимых имен.

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«Необходимо оберегать детей от имён вроде Пельмени, Стола и Тумбочки. Государство должно защищать детей, мы в этом уверены. Нужно оставить родителям возможность выбрать имя, но только до тех пор, пока не затрагиваются права самих детей», — подчеркнула Буцкая.

В «закрытый список» имён попадают титулы, вроде Графа, числительные, цифры, буквенно-цифровые обозначения как «Т1000», символы и бранные слова.

Ранее депутаты предложили увеличить штраф за хамство чиновников. Авторы предложили установить наказание для служащих от 75 до 100 тысяч рублей за оскорбление людей.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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