В Госдуме подготовили поправки к закону о «периоде охлаждения» по кредитам
Володин: ГД во II чтении рассмотрит проект о «периоде охлаждения» по кредитам
На следующей неделе в Госдуме пройдёт второе чтение законопроекта, направленного на защиту людей от принуждения брать кредиты путём обмана и злоупотребления их доверием. Он предусматривает введение «периода охлаждения» при выдаче потребительских кредитов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Ко второму чтению подготовлен ряд поправок, которые их учитывают. <…> Законопроект будет рассмотрен на следующей неделе», — написал спикер нижней палаты.
Так, например, если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заёмщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору. Также при обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заёмщикам необходимо будет предоставлять свой ИНН.
Кроме того, ради защиты населения от мошенников было принято решение сократить срок вступления в силу ряда положений. Его уменьшили со 180 дней до 90.
Напомним, что в середине января Госдума в первом чтении приняла законопроект, в рамках которого в России введут обязательный «период охлаждения» между оформлением и выдачей потребительских кредитов. Банки смогут предоставить заёмные средства в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей только через четыре часа, а кредиты на более крупные суммы будут доступны лишь через два дня. Главной целью проекта стала защита граждан от финансового мошенничества.
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