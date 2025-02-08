В Госдуме подготовили поправки к закону о «периоде охлаждения» по кредитам

На следующей неделе в Госдуме пройдёт второе чтение законопроекта, направленного на защиту людей от принуждения брать кредиты путём обмана и злоупотребления их доверием. Он предусматривает введение «периода охлаждения» при выдаче потребительских кредитов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Ко второму чтению подготовлен ряд поправок, которые их учитывают. <…> Законопроект будет рассмотрен на следующей неделе», — написал спикер нижней палаты.

Так, например, если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заёмщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору. Также при обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заёмщикам необходимо будет предоставлять свой ИНН.

Кроме того, ради защиты населения от мошенников было принято решение сократить срок вступления в силу ряда положений. Его уменьшили со 180 дней до 90.