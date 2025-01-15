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15 января, 11:21

ГД в I чтении приняла закон о введении «периода охлаждения» по потребкредитам

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает введение обязательного «периода охлаждения» между оформлением и выдачей потребительских кредитов. Согласно нововведению, банки смогут предоставить заёмные средства в размере от 50 до 200 тыс. рублей только спустя четыре часа, а для кредитов на более крупные суммы — через два дня.

Инициаторами документа стали депутаты и сенаторы во главе с Анатолием Аксаковым, председателем комитета Госдумы по финансовому рынку. Основная цель законопроекта — защита граждан от финансового мошенничества.

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Ранее ЦБ РФ отменил ограничения на полную стоимость кредита (ПСК) для потребительских займов на период с 1 января по 31 марта 2025 года. Это касается кредитных организаций, а также потребительских и сельскохозяйственных кредитных кооперативов и ломбардов. Запрет будет продолжать действовать для краткосрочных займов с высоким уровнем риска.

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Llife.ru

Александра Мышляева
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