ГД в I чтении приняла закон о введении «периода охлаждения» по потребкредитам

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает введение обязательного «периода охлаждения» между оформлением и выдачей потребительских кредитов. Согласно нововведению, банки смогут предоставить заёмные средства в размере от 50 до 200 тыс. рублей только спустя четыре часа, а для кредитов на более крупные суммы — через два дня.

Инициаторами документа стали депутаты и сенаторы во главе с Анатолием Аксаковым, председателем комитета Госдумы по финансовому рынку. Основная цель законопроекта — защита граждан от финансового мошенничества.