ЦБ: Индекс потребительских настроений среди россиян упал до минимума за 2 года

В последний месяц уходящего года индекс потребительских настроений у россиян опустился до минимума за два года. Вместе с ним в декабре ухудшились и ожидания граждан. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Инфляционные ожидания населения — то есть оценка величины роста цен в ближайший год — выросли с 13,4% процента до 13,9%. При этом представители Центробанка отметили, что такие настроения прослеживаются как у жителей со сбережениями, так и без них. Наблюдаемая годовая инфляция поднялась до 15,9%.

Число респондентов, которые предпочтут не тратить деньги на дорогостоящие товары, а отложить финансовую подушку безопасности, стабильно — в среднем оно держится на уровне 52,8%.

Центовые ожидания предприятий среди тех, что участвовали в опросе, выросли. Рост издержек и ожидания по увеличению спроса прогнозируют повышение стоимости товаров — такая динамика приведёт к инфляции около 10,6%.

В 2025 году аналитики ожидают, что инфляция замедлится до 6%, а в 2026 году — до 4,5%.