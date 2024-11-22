В РАН раскрыли единственный способ остановить разгон инфляции в РФ
РАН: Побороть инфляцию в России можно путём расширения предложения
Снизить уровень инфляции в России возможно путём расширения предложения на рынке. С таким заявлением выступили экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, их слова приводит РБК.
По данным экспертов, российские власти могут решить проблему двумя вариантами: установить стабильность цен за счёт остановки роста экономики или же смириться с тем, что инфляция пробьёт прогнозируемый потолок в 4%.
Недавно ЦБ РФ заявил, что в России денежно-кредитные условия требуют дополнительной жёсткой регуляции, чтобы инфляционные процессы в следующем году пошли на снижение. Там отметили, что рост спроса до сих пор опережает возможности производителей.
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