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22 ноября, 08:24

В РАН раскрыли единственный способ остановить разгон инфляции в РФ

РАН: Побороть инфляцию в России можно путём расширения предложения

Снизить уровень инфляции в России возможно путём расширения предложения на рынке. С таким заявлением выступили экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, их слова приводит РБК.

По данным экспертов, российские власти могут решить проблему двумя вариантами: установить стабильность цен за счёт остановки роста экономики или же смириться с тем, что инфляция пробьёт прогнозируемый потолок в 4%.

ЦБ: В России впервые задействованы все ресурсы экономики при безработице в 2,4%
ЦБ: В России впервые задействованы все ресурсы экономики при безработице в 2,4%

Недавно ЦБ РФ заявил, что в России денежно-кредитные условия требуют дополнительной жёсткой регуляции, чтобы инфляционные процессы в следующем году пошли на снижение. Там отметили, что рост спроса до сих пор опережает возможности производителей.

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Shutterstock / FOTODOM / Monster Ztudio

Николай Рюмин
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