В РАН раскрыли единственный способ остановить разгон инфляции в РФ

Снизить уровень инфляции в России возможно путём расширения предложения на рынке. С таким заявлением выступили экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, их слова приводит РБК.

По данным экспертов, российские власти могут решить проблему двумя вариантами: установить стабильность цен за счёт остановки роста экономики или же смириться с тем, что инфляция пробьёт прогнозируемый потолок в 4%.