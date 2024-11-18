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18 ноября, 16:29

Центробанк РФ хочет ещё ужесточить денежно-кредитные условия из-за инфляции

ЦБ РФ: Нужна дополнительная жёсткость денежно-кредитных условий для дезинфляции

В России денежно-кредитные условия требуют дополнительной жёсткой регуляции, чтобы инфляционные процессы в следующем году пошли на снижение. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ. По данным регулятора, на данном этапе инфляция «остаётся вблизи максимумов».

«Требуется дополнительная жёсткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году», — говорится в материале.

Как отметили в Центробанке, увеличение спроса по-прежнему опережает производственные возможности по росту объёмов выпуска товаров и услуг, что подстёгивает цены на российском рынке. Так, в октябре 2024 года потребительские цены выросли на 0,75%. Для сравнения, в сентябре — на 0,48%. При этом годовая инфляция сократилась до 8,54%.

Что такое инфляция и чем она грозит
Что такое инфляция и чем она грозит

Ранее вице-премьер России Александр Новак во время пленарного заседания Русского экономического форума заявил, что жёсткая денежно-кредитная политика, которую проводит ЦБ РФ, уже приносит свои плоды — инфляцию удалось замедлить.

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Татьяна Миссуми
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