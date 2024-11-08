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8 ноября, 12:01

Новак заявил, что ЦБ удалось снизить инфляцию до 8% к началу ноября

Новак: Жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ работает, инфляция замедлилась

Жёсткая денежно-кредитная политика, которую проводит ЦБ РФ, уже приносит свои плоды — инфляцию удалось замедлить. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак во время пленарного заседания Русского экономического форума.

«Понятно, что ЦБ проводит жёсткую денежно-кредитную политику, как мы видим, чтобы сбить инфляционные процессы. На мой взгляд, это, в принципе, уже работает. Мы видим, что пиковая инфляция, которая была в июле, где-то 9,2%, она сейчас постепенно уменьшается. Сейчас она составляет, по состоянию на 1 ноября, 8%», — сказал он.

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Напомним, что в конце октября ЦБ РФ увеличил прогноз по росту инфляции в 2024 году. Центробанк ожидает, что её значение составит от 8 до 8,5%. В предыдущем прогнозе речь шла о значения 6,5-7%. При этом в сентябре рост цен в пике составлял 9,8% в годовом выражении.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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