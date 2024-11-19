ЦБ: В России впервые задействованы все ресурсы экономики при безработице в 2,4%
Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы, заявила, что Россия впервые оказалась в ситуации, когда задействованы практически все ресурсы экономики при рекордно низком уровне безработицы в 2,4%.
Она подчеркнула, что такого уровня безработицы в стране никогда не было, и в мире можно встретить лишь малое количество стран с таким низким показателем. Набиуллина также добавила, что, согласно опросам ЦБ, 73% предприятий в настоящее время испытывают нехватку кадров.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что в России наблюдается снижение безработицы среди молодёжи в возрасте до 25 лет. Он описал эту группу как «одну из наиболее уязвимых». В частности, в июне уровень безработицы среди молодежи составил менее 9%, в то время как годом ранее он достигал 11,6%.
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