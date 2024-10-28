Путин сообщил, что безработица остаётся на рекордно низком уровне в 2,4%

Безработица в России остаётся на рекордно низком уровне в 2,4%. Об этом заявил президент Владимир Путин в понедельник, 28 октября, на совещании по экономическим вопросам.

За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России, по словам главы государства, составил 4,5 процента. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1 процента, а машиностроение – почти 20 процентов. Путин отметил, что такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами, трудовые коллективы работают уверенно, стабильно.

«Это подтверждает и ситуация на рынке труда. Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне – 2,4 процента», — подчеркнул президент.