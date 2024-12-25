Банк России временно отменит ограничение по потребительским кредитам
Центральный банк Российской Федерации временно приостанавливает действие ограничений на полную стоимость кредита (ПСК) для потребительских ссуд и займов в период с 1 января по 31 марта 2025 года. Об этом следует из сообщения, опубликованного на сайте регулятора.
В указанный временной промежуток ограничения не будут применяться к кредитным организациям, а также к потребительским, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и ломбардам по всем видам потребительских кредитов (займов). Микрофинансовые организации также освобождаются от ограничений для определенных категорий потребительских займов.
Центральный банк подчёркивает, что риски чрезмерного увеличения долговой нагрузки заёмщиков будут смягчены действующими макропруденциальными мерами.
Ограничения на ПСК по-прежнему сохраняются для краткосрочных займов с высоким уровнем риска на незначительные суммы, выдаваемых микрофинансовыми организациями.
А ранее в ЦБ сообщали, что индекс потребительских настроений среди россиян упал до минимума за 2 года. Вместе с ним в декабре ухудшились и ожидания граждан. Данные настроения фиксируются не только среди граждан, располагающих сбережениями, но и среди тех, у кого таковых нет. Это свидетельствует о том, что инфляционные ожидания населения страны находятся на повышенном уровне. При этом актуальное значение годовой инфляции составило 15,9%.
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