В ЦБ рассказали, останутся ли россияне без «налички» в ближайшем будущем

В эпоху цифровизации, когда всё больше людей расплачиваются банковскими карточками или при помощи мобильных приложений, может создаться впечатление, что наличные деньги не нужны. Однако это одно из главных заблуждений, заверил зампред Банка России Сергей Белов.

Несмотря на рост числа безналичных платежей, монеты и бумажные купюры по-прежнему остаются востребованными у россиян. По данным последнего опроса, только 6% населения страны ухитряются полностью обходиться без кэша, все остальные так или иначе используют в своей жизни наличные.

«Сегодня в обращении больше 18 трлн наличных рублей. Это говорит о востребованности банкнот и монет», — подчеркнул Белов в интервью kp.ru.

Он добавил, что наличные деньги вряд ли исчезнут из жизни россиян и в дальнейшем. Главная задача ЦБ предоставить людям выбор, поэтому отказываться от них полностью не будут.