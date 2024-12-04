Объём наличных сбережений среди россиян достиг минимума за шесть лет

Объём наличных сбережений россиян достиг минимума за последние шесть лет. Об этом рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Доля наличности в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%. Это исторический минимум за последние шесть лет», — сказал Горшков в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!»