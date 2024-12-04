Объём наличных сбережений среди россиян достиг минимума за шесть лет
ВТБ: Доля наличных сбережений у россиян снизилась до минимума за шесть лет
Объём наличных сбережений россиян достиг минимума за последние шесть лет. Об этом рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
«Доля наличности в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%. Это исторический минимум за последние шесть лет», — сказал Горшков в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!»
Он также уточнил, что всего на данный момент в наличных сбережениях россиян находится не менее 15,9 триллиона рублей. Прогнозируется, что до конца года доля сбережений сократится до 13%. Эксперты связывают это с высоким уровнем процентных ставок.
Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев рекомендовал россиянам отказаться от хранения сбережений в наличной иностранной валюте. Он отметил, что бумажные деньги «больше не являются безопасными» из-за ограничений со стороны недружественных стран на приём банкнот.
Life.ru