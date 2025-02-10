В Госдуме предложили увеличить штраф для чиновников за хамство

Депутаты от партии «Новые люди» во главе с Владимиром Плякиным предложили увеличить штраф за хамство чиновников. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумы, пишет 360.ru.

Плякин считает, что повышенные штрафы напомнят чиновникам, что они работают, прежде всего, для народа. В их непосредственные обязанности входят качественные и оперативные ответы на запросы, а также уважительное отношение к гражданам.

Авторы законопроекта предложили установить штраф для чиновников от 75 до 100 тысяч рублей за оскорбление людей. За игнорирование их запросов они обязаны будут заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, если закон примут.