В России могут ввести 36-часовую рабочую неделю. Депутаты уже разработали законопроект
Депутат Бессараб сообщила о возможном переходе на 36-часовую рабочую неделю в РФ
В России рабочую неделю могут сократить до 36 часов. С таким заявлением выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Лентой.ру. По её словам, соответствующий законопроект уже разработан. Его внесут на рассмотрение после завершения СВО.
«Переход на 36-часовую рабочую неделю реализуем — есть примеры подобных трудовых отношений в европейских странах. Это не касается работников различных производств, потому что это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции», — заявила Бессараб.
Парламентарий пояснила, что такой график возможен для офисных сотрудников, представителей торговой отрасли и сферы услуг. Депутат добавила, что при сокращённой неделе сотрудники быстрее выполняют задачи и меньше отвлекаются. При этом выгода для них очевидна.
Ранее эксперт усомнился, что при существующем дефиците кадров в России введут четырёхдневную рабочую неделю. Он отметил, что такой график работы может быть только в тех странах, где высокая производительность труда и доля услуг в экономике составляет выше 80%. В Госдуме также усомнились, что в России на самом деле узаконят четырёхдневную рабочую неделю. По крайней мере, этого не стоит ждать в ближайшее время. На данный момент вместо этого существуют такие понятия, как неполный или сокращённый рабочий день, а также дистанционная занятость.
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