В России могут ввести 36-часовую рабочую неделю. Депутаты уже разработали законопроект

В России рабочую неделю могут сократить до 36 часов. С таким заявлением выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Лентой.ру. По её словам, соответствующий законопроект уже разработан. Его внесут на рассмотрение после завершения СВО.

«Переход на 36-часовую рабочую неделю реализуем — есть примеры подобных трудовых отношений в европейских странах. Это не касается работников различных производств, потому что это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции», — заявила Бессараб.

Парламентарий пояснила, что такой график возможен для офисных сотрудников, представителей торговой отрасли и сферы услуг. Депутат добавила, что при сокращённой неделе сотрудники быстрее выполняют задачи и меньше отвлекаются. При этом выгода для них очевидна.