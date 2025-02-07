Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 08:25

В России могут ввести 36-часовую рабочую неделю. Депутаты уже разработали законопроект

Депутат Бессараб сообщила о возможном переходе на 36-часовую рабочую неделю в РФ

В России рабочую неделю могут сократить до 36 часов. С таким заявлением выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Лентой.ру. По её словам, соответствующий законопроект уже разработан. Его внесут на рассмотрение после завершения СВО.

«Переход на 36-часовую рабочую неделю реализуем — есть примеры подобных трудовых отношений в европейских странах. Это не касается работников различных производств, потому что это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции», — заявила Бессараб.

Парламентарий пояснила, что такой график возможен для офисных сотрудников, представителей торговой отрасли и сферы услуг. Депутат добавила, что при сокращённой неделе сотрудники быстрее выполняют задачи и меньше отвлекаются. При этом выгода для них очевидна.

Для многодетных россиян и одиноких родителей хотят ввести четырёхдневку
Для многодетных россиян и одиноких родителей хотят ввести четырёхдневку

Ранее эксперт усомнился, что при существующем дефиците кадров в России введут четырёхдневную рабочую неделю. Он отметил, что такой график работы может быть только в тех странах, где высокая производительность труда и доля услуг в экономике составляет выше 80%. В Госдуме также усомнились, что в России на самом деле узаконят четырёхдневную рабочую неделю. По крайней мере, этого не стоит ждать в ближайшее время. На данный момент вместо этого существуют такие понятия, как неполный или сокращённый рабочий день, а также дистанционная занятость.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jacob Lund

Николай Рюмин
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar