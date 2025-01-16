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Регион
16 января, 18:34

HR-эксперт раскрыл, есть ли будущее у четырёхдневной рабочей недели

HR-эксперт Мурадян назвал сомнительной мерой введение четырёхдневки в России

HR-эксперт Гарри Мурадян усомнился, что при существующем дефиците кадров в России введут четырёхдневную рабочую неделю. Он отметил, что такой график работы может быть только в тех странах, где высокая производительность труда и доля услуг в экономике составляет выше 80%. В РФ, он отметил, ситуация складывается иначе.

«Это значит, что в основном <…> внедрение искусственного интеллекта, четырёхдневка допустимы для экономик, где очень высокая доля услуг. А как, например, на сталелитейном предприятии сделать четырехднёвку и сохранить ту же выработку? Мне не очень понятно», — подчеркнул HR-эксперт в интервью 360.ru.

Россиянам придётся попрощаться с прежней зарплатой при четырёхдневной рабочей неделе
Россиянам придётся попрощаться с прежней зарплатой при четырёхдневной рабочей неделе

Мурадян считает, что в нынешних реалиях надо думать, как привлечь в страну больше трудовых ресурсов, чтобы сократить возникший кадровый дефицит. По его мнению, нашему государству нужны законы, направленные на повышение производительности труда и выработки. При этом зарплата у населения и количество рабочих часов должны остаться на прежнем уровне.

Ранее в Госдуме также усомнились, что в России на самом деле узаконят четырёхдневную рабочую неделю. По крайней мере, этого не стоит ждать в ближайшее время. На данный момент вместо этого существуют такие понятия, как неполный или сокращённый рабочий день, а также дистанционная занятость.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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