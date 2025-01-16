HR-эксперт раскрыл, есть ли будущее у четырёхдневной рабочей недели

HR-эксперт Гарри Мурадян усомнился, что при существующем дефиците кадров в России введут четырёхдневную рабочую неделю. Он отметил, что такой график работы может быть только в тех странах, где высокая производительность труда и доля услуг в экономике составляет выше 80%. В РФ, он отметил, ситуация складывается иначе.

«Это значит, что в основном <…> внедрение искусственного интеллекта, четырёхдневка допустимы для экономик, где очень высокая доля услуг. А как, например, на сталелитейном предприятии сделать четырехднёвку и сохранить ту же выработку? Мне не очень понятно», — подчеркнул HR-эксперт в интервью 360.ru.

Мурадян считает, что в нынешних реалиях надо думать, как привлечь в страну больше трудовых ресурсов, чтобы сократить возникший кадровый дефицит. По его мнению, нашему государству нужны законы, направленные на повышение производительности труда и выработки. При этом зарплата у населения и количество рабочих часов должны остаться на прежнем уровне.