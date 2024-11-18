Для многодетных россиян и одиноких родителей хотят ввести четырёхдневку

В России рассматривается возможность введения четырёхдневной рабочей недели для многодетных и одиноких родителей. С этой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, направив обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Чернышов предложил, чтобы один из родителей в многодетной семье, при условии, что оба работают официально, мог перейти на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработка. Кроме того, он предлагает предоставить аналогичное право одиноким родителям и разрешить им увеличивать ежедневное рабочее время до 9 часов по соглашению с работодателем, информируют наши коллеги из РИА «Новостей».

По мнению Чернышова, эксперимент можно провести в течение 12 месяцев в одном или нескольких регионах либо на базе нескольких предприятий. По его итогам планируется зафиксировать новый трудовой режим на федеральном уровне.