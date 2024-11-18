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18 ноября, 12:00

Для многодетных россиян и одиноких родителей хотят ввести четырёхдневку

Чернышов предложил Голиковой четырёхдневную неделю для многодетных россиян

В России рассматривается возможность введения четырёхдневной рабочей недели для многодетных и одиноких родителей. С этой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, направив обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Эксперт объяснил, как четырёхдневка скажется на психике россиян
Эксперт объяснил, как четырёхдневка скажется на психике россиян

Чернышов предложил, чтобы один из родителей в многодетной семье, при условии, что оба работают официально, мог перейти на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработка. Кроме того, он предлагает предоставить аналогичное право одиноким родителям и разрешить им увеличивать ежедневное рабочее время до 9 часов по соглашению с работодателем, информируют наши коллеги из РИА «Новостей».

По мнению Чернышова, эксперимент можно провести в течение 12 месяцев в одном или нескольких регионах либо на базе нескольких предприятий. По его итогам планируется зафиксировать новый трудовой режим на федеральном уровне.

Сенатор и депутат не оценили идею о четырёхдневке для многодетных
Сенатор и депутат не оценили идею о четырёхдневке для многодетных

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью Life.ru рассказывал о трудностях перевода сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю. В настоящий момент в России наблюдается сильный кадровый голод, поэтому сокращать график, не понимая, как обеспечить тот же объём производительности, рискованно.

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Life.ru

Марина Фещенко
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