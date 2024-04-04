Четырёхдневную рабочую неделю можно обменять только на более высокую производительность труда. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, если россияне выгорают от самого факта нахождения на работе пять дней в неделю, но готовы за четыре дня выполнить те же производственные объёмы, то это один разговор.

Шохин рассказал, как дефицит кадров рушит мечты россиян о четырёхдневке. Видео © Life.ru

"Но сейчас мы сталкиваемся с очень сильным дефицитом, по сути, с кадровым голодом, поэтому ставить вопрос о сокращении рабочей недели, не понимая, как мы обеспечим сохранение того же объёма выпуска, того же объёма производства, на мой взгляд, было бы наивно", — пояснил свою позицию собеседник Life.ru.

В то же время, по словам Шохина, опыт ковидных лет показывает, что есть и другие методы борьбы с выгоранием на пятидневке. Это и дистанционная работа, и введение KPI — ключевых показателей эффективности, выполнение которых освобождает работнику оставшееся время.

"Но, если сотрудник выполняет "пятилетку за четыре года", надо процентов на 20 и зарплату побольше платить", — добавил Шохин.