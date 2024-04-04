Шохин рассказал, как дефицит кадров рушит мечты россиян о четырёхдневке
Глава РСПП Шохин считает, что 4-дневной рабочей неделе мешает кадровый голод
Четырёхдневную рабочую неделю можно обменять только на более высокую производительность труда. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, если россияне выгорают от самого факта нахождения на работе пять дней в неделю, но готовы за четыре дня выполнить те же производственные объёмы, то это один разговор.
Шохин рассказал, как дефицит кадров рушит мечты россиян о четырёхдневке. Видео © Life.ru
"Но сейчас мы сталкиваемся с очень сильным дефицитом, по сути, с кадровым голодом, поэтому ставить вопрос о сокращении рабочей недели, не понимая, как мы обеспечим сохранение того же объёма выпуска, того же объёма производства, на мой взгляд, было бы наивно", — пояснил свою позицию собеседник Life.ru.
В то же время, по словам Шохина, опыт ковидных лет показывает, что есть и другие методы борьбы с выгоранием на пятидневке. Это и дистанционная работа, и введение KPI — ключевых показателей эффективности, выполнение которых освобождает работнику оставшееся время.
"Но, если сотрудник выполняет "пятилетку за четыре года", надо процентов на 20 и зарплату побольше платить", — добавил Шохин.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что в России нет необходимости законодательно вводить четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, действующие нормы и так позволяют работодателям организовывать для своих сотрудников гибкий график либо комбинировать дистанционную занятость с фактическим нахождением на месте работы. А член Комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина заявила, что четырёхдневную рабочую неделю в России вряд ли узаконят.
Life.ru