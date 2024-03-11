Россиянам напомнили, когда наступят следующие длинные выходные

Четырёхдневный отдых начнётся у большинства россиян с 28 апреля и закончится 1 мая. Выходной, который должен был быть в субботу, 27 апреля, был перенесён на понедельник, 29 апреля, а выходной, намеченный на 2 ноября, — на 30 апреля. В результате рабочим днём стала суббота, 27 апреля.

К слову о нерабочих днях и праздниках: с сегодняшнего дня и до 17 марта в России начинают отмечать Масленицу — традиционный восточнославянский праздник. Life.ru подготовил материал о том, как россияне смогут погулять на Масленой неделе в этом году, что нужно делать в какой день, а чего не стоит вообще и на какие приметы можно обратить внимание.