Эксперт объяснил, как четырёхдневка скажется на психике россиян
Психолог Хорс: Четырёхдневка не улучшит психологическое состояние россиян
Идею о введении четырёхдневной рабочей недели в России рассматривают уже давно. Однако от слов пока никто не решился перейти к делу. Реальный эксперимент провели в Германии и пришли к выводу, что дополнительный выходной на неделе повышает эффективность сотрудников, что в свою очередь положительно сказывается на экономике страны. Однако психолог Михаил Хорс в беседе с 360.ru поставил такие умозаключения под вопрос.
По мнению эксперта, сокращение пятидневной рабочей недели и улучшение психологического состояния людей мало взаимосвязаны. В пример он привёл 25-35-летних людей, которые массово сидят в депрессии и страдают из-за того, что их ожидания не совпали с суровой реальностью.
«Молодые люди думали, что после окончания института, где они хорошо учились, на них будут молиться на рынке труда. Только в реальности этого никто делать не будет. На работе конкуренция, агрессия и непонимание, а не парниковые условия, обеспечиваемые им ранее родителями», — отметил специалист.
В результате молодёжь начинает считать жизнь плохой. От реальности они «убегают в депрессию», а дальше — кто в компьютерные игры, кто в наркотики, кто в порнографию. По мнению психолога, проблема решится только если сменить фантазии и идеалистические образы о работе и себе самом на более реалистичные.
Ранее Life.ru рассказывал о трудностях перевода сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю. В настоящий момент в России наблюдается сильный кадровый голод, поэтому сокращать график, не понимая, как обеспечить тот же объём производительности, рискованно. На данный момент есть и другие методы борьбы с выгоранием на пятидневке. Это и дистанционная работа, и введение KPI — ключевых показателей эффективности, выполнение которых освобождает работнику оставшееся время.