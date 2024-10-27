Эксперт объяснил, как четырёхдневка скажется на психике россиян

Идею о введении четырёхдневной рабочей недели в России рассматривают уже давно. Однако от слов пока никто не решился перейти к делу. Реальный эксперимент провели в Германии и пришли к выводу, что дополнительный выходной на неделе повышает эффективность сотрудников, что в свою очередь положительно сказывается на экономике страны. Однако психолог Михаил Хорс в беседе с 360.ru поставил такие умозаключения под вопрос.

По мнению эксперта, сокращение пятидневной рабочей недели и улучшение психологического состояния людей мало взаимосвязаны. В пример он привёл 25-35-летних людей, которые массово сидят в депрессии и страдают из-за того, что их ожидания не совпали с суровой реальностью.

«Молодые люди думали, что после окончания института, где они хорошо учились, на них будут молиться на рынке труда. Только в реальности этого никто делать не будет. На работе конкуренция, агрессия и непонимание, а не парниковые условия, обеспечиваемые им ранее родителями», — отметил специалист.

В результате молодёжь начинает считать жизнь плохой. От реальности они «убегают в депрессию», а дальше — кто в компьютерные игры, кто в наркотики, кто в порнографию. По мнению психолога, проблема решится только если сменить фантазии и идеалистические образы о работе и себе самом на более реалистичные.