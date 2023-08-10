"Дискриминация": Сенатор и депутат не оценили идею о четырёхдневке для многодетных
Сенатор Башкин: Нужно доработать идею о сокращении рабочей недели для многодетных
Член Совета Федерации Александр Башкин заявил о необходимости дополнить инициативу депутатов от ЛДПР о четырёхдневной рабочей неделе для многодетных россиян. Как считает парламентарий, в частности, нужно определить источники финансирования, за чей счёт будет сохраняться зарплата для такой категории граждан.
"Здесь нужно посмотреть расчёты, если это предложение будет целиком и полностью просчитано, возможно, оно будет привлекательным. Пока оно выглядит, как очень часто встречается, как предложение, которое для авторов совершенно очевидно принято не будет, но позитивных очков авторам, конечно, понапридаёт", — сказал Башкин в беседе с РИА "Новости".
Он считает, что предприниматели будут возмущены, если им придётся из собственного кармана выплачивать положенные средства. Всё это, по мнению сенатора, может стать серьёзным демотиватором при приёме многодетных родителей на работу.
В свою очередь член Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что инициатива ЛДПР "приведёт к дискриминации" многодетных россиян со стороны работодателей. В беседе с телеканалом "360" она напомнила, что в нашей стране есть ещё инвалиды, матери-одиночки, участники спецоперации и многие другие. По мнению Бессараб, вопрос о сокращении рабочей недели нужно рассматривать не только для многодетных, но и для всех работающих граждан.
Напомним, ранее депутаты от ЛДПР предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю для родителей с тремя и более детьми. Лидер фракции Леонид Слуцкий рассказал, что соответствующий законопроект будет направлен на рассмотрение в кабмин уже сегодня, 10 августа.
ТАСС / Артём Геодакян