Член Совета Федерации Александр Башкин заявил о необходимости дополнить инициативу депутатов от ЛДПР о четырёхдневной рабочей неделе для многодетных россиян. Как считает парламентарий, в частности, нужно определить источники финансирования, за чей счёт будет сохраняться зарплата для такой категории граждан.

"Здесь нужно посмотреть расчёты, если это предложение будет целиком и полностью просчитано, возможно, оно будет привлекательным. Пока оно выглядит, как очень часто встречается, как предложение, которое для авторов совершенно очевидно принято не будет, но позитивных очков авторам, конечно, понапридаёт", — сказал Башкин в беседе с РИА "Новости".

Он считает, что предприниматели будут возмущены, если им придётся из собственного кармана выплачивать положенные средства. Всё это, по мнению сенатора, может стать серьёзным демотиватором при приёме многодетных родителей на работу.

В свою очередь член Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что инициатива ЛДПР "приведёт к дискриминации" многодетных россиян со стороны работодателей. В беседе с телеканалом "360" она напомнила, что в нашей стране есть ещё инвалиды, матери-одиночки, участники спецоперации и многие другие. По мнению Бессараб, вопрос о сокращении рабочей недели нужно рассматривать не только для многодетных, но и для всех работающих граждан.