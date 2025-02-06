В Госдуму внесли проект закона о штрафах за нарушение защиты гостайны

Согласно проекту, граждане могут быть оштрафованы от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 50 тысяч рублей, а юридические лица — от 50 до 100 тысяч рублей за нарушение требований о защите гостайны.

Кроме того, в документе предлагается увеличить штрафы за использование несертифицированных информационных систем, баз, банков данных и средств защиты информации, если они подлежат обязательной сертификации. В этом случае штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Использование несертифицированных средств защиты информации, которые предназначены для защиты гостайны, будет наказываться штрафом в размере от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч для юридических.