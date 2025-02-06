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Регион
6 февраля, 18:45

В Госдуму внесли проект закона о штрафах за нарушение защиты гостайны

Правительство России внесло в Госдуму проект закона о введении штрафов до 100 тысяч рублей за нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну. Документ доступен в думской электронной базе и предлагает внести изменения в статью 13.12 КоАП РФ.

Согласно проекту, граждане могут быть оштрафованы от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 50 тысяч рублей, а юридические лица — от 50 до 100 тысяч рублей за нарушение требований о защите гостайны.

Кроме того, в документе предлагается увеличить штрафы за использование несертифицированных информационных систем, баз, банков данных и средств защиты информации, если они подлежат обязательной сертификации. В этом случае штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Использование несертифицированных средств защиты информации, которые предназначены для защиты гостайны, будет наказываться штрафом в размере от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч для юридических.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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