Вернуться в Россию и искупить свои ошибки честным трудом, например, занимаясь строительством храмов, действительно возможно для уехавших граждан. Однако важно различать две чёткие категории возвращающихся. Первая — это те, кто покинул страну и позволял себе негативные высказывания о ней и её жителях. Вторая категория — это граждане, которые несут уголовную ответственность, и в этом случае добрые дела не смогут обеспечить им прощение. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Как отметил парламентарий, по всему миру сейчас находятся десятки тысяч граждан, покинувших Россию и выражающих недовольство политикой страны и выбором её населения. У них есть возможность искупить свои ошибки через добрые дела. Например, Свинцов предложил привлекать таких людей к общественным работам на срок от полугода до года, обеспечивая их только средствами на питание.

Вот такие граждане, на мой взгляд, действительно заслуживают возможности прощения через различные механизмы. Это не обязательно только восстановление храмов. Это может быть трудовая повинность, трудовые лагеря, которые включают в себя разные функции: строительство дорог, инфраструктуры. Сейчас, например, в Курской области сложная ситуация. Андрей Свинцов Депутат Госдумы

Если речь идёт о тех, кто совершил уголовное преступление, например, финансировал ВСУ или иным образом помогал врагу, то искупление трудом, убеждён иерей, невозможно. В этом случае необходимо следовать закону, и процесс должен быть справедливым, с участием прокуратуры и адвокатов. После осуждения такие граждане могут рассмотреть возможность участия в специальных программах, что, по мнению депутата, может стать способом искупить свою вину перед государством и обществом.