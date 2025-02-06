У грешников, уехавших из России, появится шанс на искупление благодаря восстановлению церквей

Люди, которые хотят покаяться и вернуться в Россию, могут быть привлечены к работе по восстановлению храмов в зоне СВО. Реставрации на территориях Донбасса и освобождённого юга Украины требуют 209 храмов. Об этом Life.ru рассказал депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов.

Восстановление храмов — это важнейший элемент мирного строительства. Особое внимание стоит уделить привлечению к этой работе тех, кто ранее покинул страну. Мы предлагаем создать специальную программу, где люди, готовые пересмотреть свои взгляды и вернуться, могли бы через конкретный труд по восстановлению святынь показать свою искренность. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная»

Такая инициатива даст людям возможность публичного примирения и создаст условия для полноценного возвращения. Они смогут внести свой вклад в восстановление святынь и переосмыслить духовные ценности. Сейчас приоритет в восстановлении отдаётся 129 храмам. Завершены восстановительные работы на 40 объектах.

«Те, кто действительно понял ошибочность своего выбора, имеют уникальную возможность через участие в восстановлении православных святынь не только искупить прошлое, но и стать частью великого дела — возрождения нашей общей истории», — резюмировал Иванов.