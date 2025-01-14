«Тишина, иконы и свет лампад»: В России предложили открыть круглосуточные храмы

Мы предлагаем инициативу, которая может изменить эту ситуацию: создание в крупных городах, где есть чудотворные иконы и святыни, сети круглосуточных храмов, где каждый человек сможет в любое время суток прийти, поставить свечу, помолиться и найти утешение. Ведь у многих людей ночью фактически может решаться жизнь: кто-то теряет близких, кто-то отправляется в дальний путь, в том числе на СВО