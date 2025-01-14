«Тишина, иконы и свет лампад»: В России предложили открыть круглосуточные храмы
Депутат Иванов: Круглосуточные храмы стали бы для россиян местом утешения и силы
В жизни каждого россиянина может возникнуть ситуация, когда необходимо посетить церковь в ночное время суток. Например, одни хотят помолиться перед дальней дорогой, другие — уединиться с Богом перед отправкой на спецоперацию. Однако сделать этого не получится, так как доступ к святыням, чудотворным иконам и мощам святых в поздние часы ограничен. Исправить ситуацию поможет создание круглосуточных храмов, рассказал Life.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
Мы предлагаем инициативу, которая может изменить эту ситуацию: создание в крупных городах, где есть чудотворные иконы и святыни, сети круглосуточных храмов, где каждый человек сможет в любое время суток прийти, поставить свечу, помолиться и найти утешение. Ведь у многих людей ночью фактически может решаться жизнь: кто-то теряет близких, кто-то отправляется в дальний путь, в том числе на СВО
Такие храмы, считает парламентарий, могут стать настоящим духовным убежищем для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или ищущих поддержки в ночные часы. А некоторым подобные места предоставят возможность побыть наедине с Богом.
«Представьте: поздний вечер, тишина, мягкий свет лампад, иконы, перед которыми можно остановиться и подумать о самом важном. Такие храмы могут стать местом, где каждый найдёт то, что ищет: надежду, утешение, силы для новых шагов», — заключил Иванов.
Ранее Иванов также призвал убрать все православные иконы из музеев и вернуть их в храмы. Только так полотна начнут выполнять свою духовную функцию, уверен автор инициативы. Предложение уже нашло сторонников среди священнослужителей.
АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок