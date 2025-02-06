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6 февраля, 07:01

В Госдуме разрабатывают новые законы в сфере миграционной политики

Володин: ГД готовит проект о медицинском освидетельствовании для мигрантов

Госдума прорабатывает новые законы о медицинском освидетельствовании приезжающих в РФ иностранцев. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

«Со своей стороны готовим законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в нашу страну. Ждём от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду на территорию Российской Федерации семей трудовых мигрантов», — написал Володин.

Спикер ГД добавил, что сейчас особенно актуально совершенствовать миграционную политику и навести полный порядок в этой области.

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Ранее Life.ru писал, что в России ужесточили правила получения РВП и ВНЖ для мигрантов. Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что в настоящий момент в РФ нелегально проживают 670 тысяч человек. С 5 февраля водится режим высылки нелегалов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Николай Рюмин
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