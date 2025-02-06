В Госдуме разрабатывают новые законы в сфере миграционной политики

Госдума прорабатывает новые законы о медицинском освидетельствовании приезжающих в РФ иностранцев. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

«Со своей стороны готовим законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в нашу страну. Ждём от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду на территорию Российской Федерации семей трудовых мигрантов», — написал Володин.