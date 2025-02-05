Бастрыкин заявил о «всё более дерзком» проявлении экстремизма среди мигрантов
Глава СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что в России наблюдается рост экстремистских проявлений со стороны иностранных граждан, что создаёт серьезные риски для общественной безопасности. Заявление он озвучил на заседании расширенной коллегии ведомства.
«Серьезная угроза общественной безопасности обозначилась всё более дерзкими проявлениями экстремизма со стороны иностранных граждан», — заявил он.
Он подчеркнул, что количество экстремистских действий, совершённых мигрантами, возросло, и привел данные о 253 террористических преступлениях, совершенных ими. Бастрыкин также указал на то, что многие из этих мигрантов находятся в стране незаконно, свободно перемещаются по территории России и регулярно нарушают миграционное законодательство.
Напомним, что глава СК ранее предложил конфисковывать имущество у виновных в мошенничестве и растрате. По его мнению, также стоит запретить продажу алкоголя, в том числе пива, молодым россиянам до 21 года. С такой идеей также он выступил на заседании расширенной коллегии ведомства.
Life.ru