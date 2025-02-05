Бастрыкин заявил о «всё более дерзком» проявлении экстремизма среди мигрантов

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что в России наблюдается рост экстремистских проявлений со стороны иностранных граждан, что создаёт серьезные риски для общественной безопасности. Заявление он озвучил на заседании расширенной коллегии ведомства.

Он подчеркнул, что количество экстремистских действий, совершённых мигрантами, возросло, и привел данные о 253 террористических преступлениях, совершенных ими. Бастрыкин также указал на то, что многие из этих мигрантов находятся в стране незаконно, свободно перемещаются по территории России и регулярно нарушают миграционное законодательство.