Бастрыкин предложил запретить продажу любого алкоголя молодёжи до 21 года

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя, в том числе пива, молодым россиянам до 21 года. С такой идеей он выступил на заседании расширенной коллегии ведомства.

«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — отметил он.