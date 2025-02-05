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Регион
5 февраля, 11:13

Бастрыкин предложил запретить продажу любого алкоголя молодёжи до 21 года

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя, в том числе пива, молодым россиянам до 21 года. С такой идеей он выступил на заседании расширенной коллегии ведомства.

«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — отметил он.

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А ранее в России ужесточили штрафы за продажу табака, кальянов и прочей никотиносодержащей продукции детям и подросткам. Теперь максимальная сумма штрафа составляет 2 млн рублей.

Обложка ©

freepik

Александра Вишнякова
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