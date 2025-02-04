Life.ru узнал причины внезапного бума на экзотический алкоголь среди россиян

Подскочившие темпы продаж экзотического алкоголя в России свидетельствуют о большом желании россиян посещать другие страны. Об этом сообщила в беседе с Life.ru провокативный психолог Анна Баленко.

«Интерес россиян к алкоголю в принципе довольно легко объяснить. С одной стороны, есть показатели инфляции, всё дорожает, и обеспокоенный покупатель запасается впрок даже на гендерные праздники. По статистике, даже у моих клиентов всё чаще в речи и в словооборотах появляется та самая фраза про «чёрный день», — рассказала эксперт.

В конце концов, желание праздника и, как следствие, пышущие яствами столы — нормальная, здоровая привычка, а алкоголь — покупка впрок без срока годности.

А вот интерес к экзотическим напиткам обусловлен невозможностью... путешествовать. В 2025 году только 5% наших соотечественников отправились в тёплые края, остальные остались дома, в лучшем случае съездили к родственникам. И в связи с этим интерес к грузинской чаче, корейскому соджу и кубинскому кальвадосу — это так называемый эффект «магнита на холодильнике», так мы чувствуем себя сопричастными к тому, что ассоциируется у нас с отдыхом Анна Баленко Провокативный психолог

Алкоголь в этом случае, по словам эксперта, ещё и практичнее, нежели брелок или тарелочка на стену.

«Резюмируя: основная причина роста спроса на экзотический алкоголь — глобальный запрос — запрос на лето и отпуск. Не волнуйтесь, господа, оно уже скоро!», — заключила психолог.