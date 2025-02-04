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4 февраля, 13:29

Life.ru узнал причины внезапного бума на экзотический алкоголь среди россиян

Эксперт Баленко: Запрос на лето — причина роста спроса на экзотический алкоголь

Подскочившие темпы продаж экзотического алкоголя в России свидетельствуют о большом желании россиян посещать другие страны. Об этом сообщила в беседе с Life.ru провокативный психолог Анна Баленко.

«Интерес россиян к алкоголю в принципе довольно легко объяснить. С одной стороны, есть показатели инфляции, всё дорожает, и обеспокоенный покупатель запасается впрок даже на гендерные праздники. По статистике, даже у моих клиентов всё чаще в речи и в словооборотах появляется та самая фраза про «чёрный день», — рассказала эксперт.

В конце концов, желание праздника и, как следствие, пышущие яствами столы — нормальная, здоровая привычка, а алкоголь — покупка впрок без срока годности.

А вот интерес к экзотическим напиткам обусловлен невозможностью... путешествовать. В 2025 году только 5% наших соотечественников отправились в тёплые края, остальные остались дома, в лучшем случае съездили к родственникам. И в связи с этим интерес к грузинской чаче, корейскому соджу и кубинскому кальвадосу — это так называемый эффект «магнита на холодильнике», так мы чувствуем себя сопричастными к тому, что ассоциируется у нас с отдыхом

Анна Баленко

Провокативный психолог

А вот интерес к экзотическим напиткам обусловлен невозможностью... путешествовать. В 2025 году только 5% наших соотечественников отправились в тёплые края, остальные остались дома, в лучшем случае съездили к родственникам. И в связи с этим интерес к грузинской чаче, корейскому соджу и кубинскому кальвадосу — это так называемый эффект «магнита на холодильнике», так мы чувствуем себя сопричастными к тому, что ассоциируется у нас с отдыхом
А вот интерес к экзотическим напиткам обусловлен невозможностью... путешествовать. В 2025 году только 5% наших соотечественников отправились в тёплые края, остальные остались дома, в лучшем случае съездили к родственникам. И в связи с этим интерес к грузинской чаче, корейскому соджу и кубинскому кальвадосу — это так называемый эффект «магнита на холодильнике», так мы чувствуем себя сопричастными к тому, что ассоциируется у нас с отдыхом

Алкоголь в этом случае, по словам эксперта, ещё и практичнее, нежели брелок или тарелочка на стену.

«Резюмируя: основная причина роста спроса на экзотический алкоголь глобальный запрос запрос на лето и отпуск. Не волнуйтесь, господа, оно уже скоро!», — заключила психолог.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в России наблюдается стремительный рост популярности экзотических напитков. В 2024 году продажи заморского алкоголя выросли на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% — в денежном.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / View Apart

Ольга Годуненко
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