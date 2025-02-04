Соджу против самогона: Россияне бросились скупать экзотический алкоголь

В России растёт популярность экзотического алкоголя — в 2024 году покупки такого спиртного выросли на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% — в денежном. О тенденции пишет «Коммерсантъ».

По данным аналитической компании «Нильсен», больше всего вырос спрос на корейский соджу — его продажи подскочили почти на 350% на фоне роста интереса ко всему азиатскому. Далее идут грузинская чача (+61%), кальвадос (+13,2 и 15), бренди (+13,2%), граппа (+11,7%). А вот продажи самогона снижаются (- 3,7%).

Эксперты считают, что такая тенденция стала отражением формирования в последние годы «нового» среднего класса, готового пробовать новый для себя алкоголь. Тем не менее игроки рынка прогнозируют, что этот взрывной рост продаж вскоре замедлится, так как экзотические напитки всё же остаются нишевым продуктом, и в обозримом будущем едва ли они потеснят водку.