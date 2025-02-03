«Покупайте канадское!» Северный сосед объявил войну американского алкоголю
Daily Beast: С прилавков магазинов в Канаде начали убирать американский алкоголь
Прилавок с алкоголем в канадской провинции Британская Колумбия. Обложка © X / valdombre
С прилавков магазинов в Канаде стал пропадать алкоголь американского производства. Вместо импортного спиртного канадцы призывают покупать отечественное.
Такие запреты стали появляться после введения президентом США Дональдом Трампом санкций на импорт в Канаду. Оттава в долгу и не осталась и ответила пошлинами на сотни товаров из Штатов — от кофе и туалетной бумаги до мотоциклов и одежды.
Как сообщает Daily Beast,1 февраля глава правительства канадской провинции Британская Колумбия Дэвид Эби заявил, что в его регионе вводятся ограничения на продажу алкоголя из тех штатов США, которые традиционно голосуют за Республиканскую партию. На американский алкоголь ополчились и в провинции Онтарио. По словам её премьера Дага Форда, ежегодно в Онтарио продаётся американского спиртного почти на миллиард долларов, но больше этого не будет. Кроме того, меры против алкоголя из США анонсировали власти провинций Квебек, Манитоба, Ньюфаундленд и Лабрадор и Северо-Западные территории
Похоже, что Дональд Трамп действительно намерен добиваться того, чтобы Канада стала 51-м штатом США, хотя канадский премьер Джастин Трюдо и назвал такой исход невозможным. Напомним, что американский лидер ввёл 25% пошлины на ряд товаров и 10% на энергоресурсы. Канада ответила аналогичными мерами — 25% таможенным сбором на продукцию Штатов.