«Покупайте канадское!» Северный сосед объявил войну американского алкоголю

Такие запреты стали появляться после введения президентом США Дональдом Трампом санкций на импорт в Канаду. Оттава в долгу и не осталась и ответила пошлинами на сотни товаров из Штатов — от кофе и туалетной бумаги до мотоциклов и одежды.

Как сообщает Daily Beast,1 февраля глава правительства канадской провинции Британская Колумбия Дэвид Эби заявил, что в его регионе вводятся ограничения на продажу алкоголя из тех штатов США, которые традиционно голосуют за Республиканскую партию. На американский алкоголь ополчились и в провинции Онтарио. По словам её премьера Дага Форда, ежегодно в Онтарио продаётся американского спиртного почти на миллиард долларов, но больше этого не будет. Кроме того, меры против алкоголя из США анонсировали власти провинций Квебек, Манитоба, Ньюфаундленд и Лабрадор и Северо-Западные территории