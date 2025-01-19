На вкус и цвет: В России хотят выпускать виски из топинамбура

Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии — филиал Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (ВНИИПБТ) озадачился производством отечественного виски и других алкогольных напитков из топинамбура. Специалисты уже разработали соответствующую технологию.

Об этом «Газете.ru» рассказал заведующий отделом технологии спирта и комплексной переработки сырья центра Михаил Туршатов. По его словам, речь идёт об использовании как дистиллята, так и чистого спирта, получаемого из сортов топинамбура, специально отобранных по особым критериям. В их числе — «Интерес», «Скороспелка» и «Находка». К слову, продукция из данного сырья отвечает всем требованиям безопасности.