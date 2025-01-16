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16 января, 07:26

В России третий год подряд падает производство алкоголя

РАТК: Производство некрепкого алкоголя в РФ сократилось более чем на 50%

Производство алкоголя в России снижается уже третий год. В 2024 году выпуск спиртного (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упал 191,6 до 188,1 миллиона декалитров (минус 1,8%), сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Наибольшее падение по итогам прошлого года зафиксировано среди виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции. Оно составило 64,8%, 56,1% и 50,4% соответственно. В пресс-службе РАТК пояснили, что сокращение объёмов производства слабоалкогольной продукции связано с новым порядком расчёта акциза, а также ростов ставки акциза с 1 мая 2024 года. На плодовую алкогольную продукцию и виноградосодержащие напитки оказал влияние закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Также эксперты отмечают, что производители, которые не всегда соблюдали законодательство и добавляли в спирт искусственные ароматизаторы, теперь обратились к другим сегментам рынка, таким как пиво, пивные напитки и сидр. По сути, увеличение акцизов привело к тому, что эта категория товаров исчезла с прилавков.

Как заявил Александр Ставцев, вице-президент Ассоциации специалистов в сфере розничной торговли, речь идёт не о сокращении производства, а о его стабилизации. В 2022 году в России наблюдался дефицит импортных алкогольных напитков, что привело к переполнению складов.

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Shutterstock / FOTODOM / momente

Никита Никонов
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