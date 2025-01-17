«Это всегда риск»: Life.ru узнал у эксперта, как распознать палёный алкоголь в баре

Для уверенности в подлинности алкоголя важно покупать его в проверенных магазинах, обращая внимание на акцизные марки. В этом могут помочь существующие сегодня различные службы, рассказала в беседе с Life.ru нутрициолог Лариса Никитина. Однако ситуация осложняется, если спиртное покупается в ресторане или баре.

Эксперт предупредила, что даже опытные химики часто не могут отличить подделку, особенно если она выполнена аккуратно. Основное различие между грубыми и тонкими фальсификатами заключается в составе. В грубых случаях напиток явно не соответствует заявленному на этикетке, а в тонких подменяется лишь один компонент. Кроме того, в некоторых поддельных алкогольных напитках используется спирт, не предназначенный для производства алкоголя, что может привести к отравлениям, в том числе с летальным исходом.

Пользуйтесь проверенными заведениями. Хотя и там могут быть проблемы, вы не знаете, где в данный момент те, кто занимается поставками алкогольной продукции, приобрели алкоголь. Мало ли что случилось, у них поставки сбились, и надо срочно докупить. Поэтому это всегда некий риск. Самое главное, на что можно обратить внимание, это как вы себя чувствуете после выпитой рюмочки. Лариса Никитина Нутрициолог

Особое внимание стоит уделить неприятным запахам, особенно, если после вскрытия бутылки вы почувствовали химический запах, что является явным признаком фальсификата. Своевременная реакция может спасти жизнь.

«Если вы почувствовали неожиданные признаки, которых раньше не было, употребляя тот или иной продукт, я бы посоветовала сразу вызывать скорую и говорить о подозрении на отравление некачественным алкоголем, потому что иногда вопрос будет стоять на часы», — заключила эксперт.