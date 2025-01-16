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16 января, 03:51

Число погибших от суррогатного алкоголя в Стамбуле возросло до 19 человек

Количество погибших от отравления поддельным алкоголем в Стамбуле увеличилось до 19 человек. Как сообщает турецкое издание NTV, за сутки число умерших в результате отравления метанолом возросло почти вдвое.

По информации портала, всего было госпитализировано 65 человек, из которых 19 скончались. Из больниц выписались трое, а 43 продолжают лечение.

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Местные средства массовой информации сообщают, что полиция нашла магазин, где продавали суррогатный алкоголь. Торговую точку опечатали.

Стоит напомнить, что изначально 15 января в больницы Стамбула поступило 38 человек с симптомами отравления. Тогда от интоксикации погибли 11 человек. Все они употребляли поддельный алкоголь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

Лия Мурадьян
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