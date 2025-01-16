Число погибших от суррогатного алкоголя в Стамбуле возросло до 19 человек
Количество погибших от отравления поддельным алкоголем в Стамбуле увеличилось до 19 человек. Как сообщает турецкое издание NTV, за сутки число умерших в результате отравления метанолом возросло почти вдвое.
По информации портала, всего было госпитализировано 65 человек, из которых 19 скончались. Из больниц выписались трое, а 43 продолжают лечение.
Местные средства массовой информации сообщают, что полиция нашла магазин, где продавали суррогатный алкоголь. Торговую точку опечатали.
Стоит напомнить, что изначально 15 января в больницы Стамбула поступило 38 человек с симптомами отравления. Тогда от интоксикации погибли 11 человек. Все они употребляли поддельный алкоголь.
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