Число погибших от суррогатного алкоголя в Стамбуле возросло до 19 человек

Количество погибших от отравления поддельным алкоголем в Стамбуле увеличилось до 19 человек. Как сообщает турецкое издание NTV, за сутки число умерших в результате отравления метанолом возросло почти вдвое.

По информации портала, всего было госпитализировано 65 человек, из которых 19 скончались. Из больниц выписались трое, а 43 продолжают лечение.

Местные средства массовой информации сообщают, что полиция нашла магазин, где продавали суррогатный алкоголь. Торговую точку опечатали.