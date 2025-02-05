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5 февраля, 11:26

У виновных в мошенничестве и растрате могут начать изымать имущество

Бастрыкин предложил конфисковывать имущество у виновных в мошенничестве

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал предложение о расширении списка преступлений, за которые предусмотрена конфискация имущества. В новый перечень он предлагает включить мошенничество и растрату.

На заседании коллегии СК РФ Бастрыкин отметил, что в настоящее время конфискация применяется только к таким преступлениям, как убийство, похищение человека и злоупотребление должностными полномочиями.

«Мы предлагаем расширить перечень преступлений, при совершении которых применяется конфискация имущества, включив в него мошенничество и растрату», — предложил глава СК.

Вместе с этим глава СК предложил запретить алкоголя, в том числе пива, молодым россиянам до 21 года. С такой идеей также он выступил на заседании расширенной коллегии ведомства.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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