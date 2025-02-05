У виновных в мошенничестве и растрате могут начать изымать имущество
Бастрыкин предложил конфисковывать имущество у виновных в мошенничестве
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал предложение о расширении списка преступлений, за которые предусмотрена конфискация имущества. В новый перечень он предлагает включить мошенничество и растрату.
На заседании коллегии СК РФ Бастрыкин отметил, что в настоящее время конфискация применяется только к таким преступлениям, как убийство, похищение человека и злоупотребление должностными полномочиями.
«Мы предлагаем расширить перечень преступлений, при совершении которых применяется конфискация имущества, включив в него мошенничество и растрату», — предложил глава СК.
Вместе с этим глава СК предложил запретить алкоголя, в том числе пива, молодым россиянам до 21 года. С такой идеей также он выступил на заседании расширенной коллегии ведомства.
Life.ru / Шедеврум