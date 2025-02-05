В России предложили сажать «закладчиков» уже с 14 лет

Напомним, что ответственность за незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ в России регулируется десятью статьями Уголовного кодекса. К уголовно наказуемым действиям относятся: незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотиков без цели сбыта в крупном и особо крупном размере (ст. 228 УК РФ); незаконное производство, сбыт или пересылка (ст. 228.1 УК РФ); нарушение правил оборота (ст. 228.2 УК РФ); незаконное приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотиков (ст. 228.3 УК РФ); незаконное производство и сбыт прекурсоров (ст. 228.4 УК РФ); хищение или вымогательство (ст. 229 УК РФ); контрабанда наркотиков (ст. 229.1 УК РФ); склонение к употреблению (ст. 230 УК РФ); незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ); организация или содержание притонов для потребления наркотиков или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ); незаконная выдача или подделка рецептов и документов на получение наркотиков (ст. 233 УК РФ). За указанные преступления предусмотрены различные виды наказаний, включая штрафы, обязательные и исправительные работы, а также лишение свободы.

Несовершеннолетним, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Для несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также для тех, кто находится в возрасте от 16 до 18 лет, срок лишения свободы может достигать десяти лет с отбыванием в воспитательных колониях. Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 16 лет, за исключением случаев хищения и вымогательства наркотиков, где ответственность наступает с 14 лет. Если преступление было совершено до достижения возраста уголовной ответственности, правоохранительные органы совместно с комиссией по делам несовершеннолетних могут применять различные меры воздействия к виновному и его родителям или законным представителям. К несовершеннолетним правонарушителям могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия, а в случае освобождения от наказания они могут быть направлены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.