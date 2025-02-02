Хозяин одного из крупнейших наркошопов выпал из окна во время обыска в Москве

Владелец одного из крупнейших наркотических магазинов в России выпал из окна 17-го этажа во время обыска в своей московской квартире. Там силовики нашли наркотики на миллионы рублей.

По данным Mash, этот человек — 38-летний Алексей Ростовцев, который специализировался на продаже ЛСД и МДМА. Он долгое время находился в поле зрения правоохранительных органов, пока недавно не был задержан. Стражи порядка вышли на его след после того, как была перехвачена очередная посылка с наркотиками, направленная во Владивосток.

Наркотики, которые нашли в ходе обыска в квартире Ростовцева. Обложка © Telegram / Mash

Ростовцев не отрицал вины и активно сотрудничал со следствием. На днях в его московской квартире на Балаклавском проспекте были проведены обыски. В холодильнике были найдены таблетки на сумму в миллионы рублей.

Спустя два часа обысков мужчина выпал из окна. Позже в квартире были обнаружены и другие тайники с запрещёнными веществами, а также зарегистрированное оружие с патронами, бронежилет, два фиктивных паспорта и оборудование для хакерских атак.