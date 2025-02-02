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2 февраля, 13:35

Хозяин одного из крупнейших наркошопов выпал из окна во время обыска в Москве

Mash: В Москве владелец наркошопа выпал из окна 17-го этажа во время обыска

Владелец одного из крупнейших наркотических магазинов в России выпал из окна 17-го этажа во время обыска в своей московской квартире. Там силовики нашли наркотики на миллионы рублей.

По данным Mash, этот человек — 38-летний Алексей Ростовцев, который специализировался на продаже ЛСД и МДМА. Он долгое время находился в поле зрения правоохранительных органов, пока недавно не был задержан. Стражи порядка вышли на его след после того, как была перехвачена очередная посылка с наркотиками, направленная во Владивосток.

Наркотики, которые нашли в ходе обыска в квартире Ростовцева. Обложка © Telegram / Mash

Наркотики, которые нашли в ходе обыска в квартире Ростовцева. Обложка © Telegram / Mash

Ростовцев не отрицал вины и активно сотрудничал со следствием. На днях в его московской квартире на Балаклавском проспекте были проведены обыски. В холодильнике были найдены таблетки на сумму в миллионы рублей.

Спустя два часа обысков мужчина выпал из окна. Позже в квартире были обнаружены и другие тайники с запрещёнными веществами, а также зарегистрированное оружие с патронами, бронежилет, два фиктивных паспорта и оборудование для хакерских атак.

В Петербурге задержали мужчин, накачавших школьницу наркотиками
В Петербурге задержали мужчин, накачавших школьницу наркотиками

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве задержали пассажира такси, который перевозил наркотики в музыкальной колонке. По предварительной информации, он получал крупные партии наркотиков из тайников, фасовал их и делал закладки. Против него возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков. Обвиняемый арестован.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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