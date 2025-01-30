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Регион
30 января, 15:16

Медведев призвал немедленно выдворять из России иностранцев-наркоманов

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Иностранцев, страдающих наркотической зависимостью, нужно немедленно выдворять за пределы России. То же самое касается и тех, кто заразился опасными инфекциями, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Речь пойдёт о проблемах, которые требуют действительно неотложного внимания и решения. Одна из них, одна из наиболее острых — это ситуация с теми иностранцами, у которых выявлены опасные болезни, а также теми, кто употребляет наркотики или психотропные препараты», — подчеркнул Медведев во время совещания по вопросам совершенствования миграционного законодательства.

Зампред Совбеза отметил, что таких иностранцев нужно выдворять из страны незамедлительно. По его словам, это единственный и простой подход. Также Медведев поручил проработать механизм, исключающий возможность для иностранцев с наркотической зависимостью получать российское гражданство.

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Напомним, ранее в 2024 году в Совете Федерации приняли пакет законов, который поможет бороться с нелегальной миграцией в РФ. В него вошло несколько инициатив. Среди них и закон, признающий отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом. Это позволит установить более высокую меру ответственности при вынесении приговора. В январе Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания для нелегалов.

Дарья Нарыкова
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