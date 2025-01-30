Медведев призвал немедленно выдворять из России иностранцев-наркоманов

Иностранцев, страдающих наркотической зависимостью, нужно немедленно выдворять за пределы России. То же самое касается и тех, кто заразился опасными инфекциями, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Речь пойдёт о проблемах, которые требуют действительно неотложного внимания и решения. Одна из них, одна из наиболее острых — это ситуация с теми иностранцами, у которых выявлены опасные болезни, а также теми, кто употребляет наркотики или психотропные препараты», — подчеркнул Медведев во время совещания по вопросам совершенствования миграционного законодательства.

Зампред Совбеза отметил, что таких иностранцев нужно выдворять из страны незамедлительно. По его словам, это единственный и простой подход. Также Медведев поручил проработать механизм, исключающий возможность для иностранцев с наркотической зависимостью получать российское гражданство.