Для 739 тысяч нелегалов в России применят «более высокую меру наказания»

Правительство РФ вынесло положительную оценку готовящемуся законопроекту, согласно которому перечень отягчающих обстоятельств при совершении административных правонарушений пополнится пунктом о нелегальном нахождении подозреваемого в России. Сам законопроект был представлен ещё осенью 2024 года депутатом ГД РФ Сергеем Леоновым.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанным замечанием до внесения в Государственную Думу», — сказано в отзыве кабмина.

Если поправки пройдут все стадии одобрения, то ст. 4.3 КоАП РФ претерпит изменения. Парламентарий уже отмечал в пояснительной записке, что в нашей стране сейчас находятся около 739 тысячи нелегалов. По мнению авторов законопроекта, незаконное нахождение приезжего в России должно повлечь за собой «более высокую меру наказания», если нелегал решится преступить закон. Сейчас в перечне отягчающих обстоятельств шесть положений.