Для 739 тысяч нелегалов в России применят «более высокую меру наказания»
Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания для нелегалов
Правительство РФ вынесло положительную оценку готовящемуся законопроекту, согласно которому перечень отягчающих обстоятельств при совершении административных правонарушений пополнится пунктом о нелегальном нахождении подозреваемого в России. Сам законопроект был представлен ещё осенью 2024 года депутатом ГД РФ Сергеем Леоновым.
«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанным замечанием до внесения в Государственную Думу», — сказано в отзыве кабмина.
Если поправки пройдут все стадии одобрения, то ст. 4.3 КоАП РФ претерпит изменения. Парламентарий уже отмечал в пояснительной записке, что в нашей стране сейчас находятся около 739 тысячи нелегалов. По мнению авторов законопроекта, незаконное нахождение приезжего в России должно повлечь за собой «более высокую меру наказания», если нелегал решится преступить закон. Сейчас в перечне отягчающих обстоятельств шесть положений.
Ранее в Совете Федерации приняли пакет законов, который поможет бороться с нелегальной миграцией в России. В него вошло несколько инициатив. Среди них и закон, признающий отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом. Это позволит установить более высокую меру ответственности при вынесении приговора.
АГН «Москва»