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Регион
25 января, 11:33

В России вводят новые правила для получения РВП и ВНЖ мигрантам

В России ужесточили получение РВП и ВНЖ для борьбы с фиктивными браками

В России с 25 января начнут действовать новые правила для получения разрешения на временное проживание. Теперь иностранцам недостаточно лишь заключить брак с гражданином РФ. Теперь требуется прожить вместе не менее трёх лет или иметь общего ребёнка. Такие изменения попали в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Если родители имеют внебрачного ребёнка, им нужно, чтобы суд подтвердил факт их совместной жизни не менее трёх лет, а также содержание и воспитание детей. При разводе или лишении родительских прав РВП или ВНЖ будет аннулировано, а иностранец выдворен.

При этом представитель МВД Ирина Волк пояснила, что такие меры не коснутся соотечественников из Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины. Это объясняется особыми основаниями для разрешений.

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Тем временем в России хотят запретить проводить обязательное медицинское освидетельствование мигрантов в частных клиниках. Объясняется это тем, что многие иностранцы не проходят медосвидетельствование и тем самым повышают риск распространения инфекционных заболеваний.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Makeev Petr

Николай Рюмин
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