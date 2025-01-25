В России вводят новые правила для получения РВП и ВНЖ мигрантам

В России с 25 января начнут действовать новые правила для получения разрешения на временное проживание. Теперь иностранцам недостаточно лишь заключить брак с гражданином РФ. Теперь требуется прожить вместе не менее трёх лет или иметь общего ребёнка. Такие изменения попали в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Если родители имеют внебрачного ребёнка, им нужно, чтобы суд подтвердил факт их совместной жизни не менее трёх лет, а также содержание и воспитание детей. При разводе или лишении родительских прав РВП или ВНЖ будет аннулировано, а иностранец выдворен.

При этом представитель МВД Ирина Волк пояснила, что такие меры не коснутся соотечественников из Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины. Это объясняется особыми основаниями для разрешений.