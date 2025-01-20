На Урале водитель-мигрант сломал позвоночник пешеходу после замечания на дороге

В Екатеринбурге водитель-мигрант не пропустил мужчину на переходе, когда горел зелёный свет. В ответ пешеход сделал справедливое замечание. Водитель же взбесился, вышел из авто, несколько раз ударил обидчика и бросил на асфальт. Видео инцидента опубликовал канал «Русская Община (ЕКБ)».

Кадры инцидента в Екатеринбурге. Видео © VK / Русская Община (ЕКБ)

Пострадавший попал в больницу, где ему диагностировали перелом позвоночника. Водитель скрылся с места преступления. Найти его помогли местные дружинники, которые обнаружили машину в одном из дворов. Преступник попытался сбежать, увидев мужчин, но не успел. Его передали силовикам.

«Конечно, убежал. <...> Я же умереть не хочу сейчас. Это не моя машина, я в аренду взял два дня назад», — попытался оправдать свой побег мигрант.