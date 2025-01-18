Припарковался в витрину: Пьяный водитель протаранил супермаркет под Иркутском

В микрорайоне Берёзовый Иркутской области водитель, который, по предварительным данным, был пьян, въехал на автомобиле в торговый зал супермаркета. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Момент ДТП и кадры с места происшествия. Видео © Telegram / ДТП Иркутск

«Госавтоинспекторами в отношении автомобилиста составлены административные материалы по части 2 статьи 12.37 и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ», — уточнили в пресс-службе.

Как рассказали в ведомстве, водитель «тойоты» при выезде с парковки не справился с управлением. Сначала он допустил столкновение с припаркованной машиной, а затем протаранил входные двери супермаркета и въехал в торговый зал. Проходить процедуру медицинского освидетельствования 44-летний виновник ДТП отказался. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.