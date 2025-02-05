В России вводится режим высылки для нелегальных мигрантов

На территории России начинает действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

«С 5 февраля 2025 года к иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории Российской Федерации, будет применяться режим высылки, устанавливающий ограничения отдельных прав и свобод, а также иные меры федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции», — подчеркнули в МВД.

Реестр иностранцев, подлежащих к высылке, появился на сайте МВД. Мигрант считается оповещённым о мере, как только его имя появилось в списке. Режим предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут:

менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел;

выезжать за пределы региона проживания;

управлять транспортом;

приобретать имущество;

ставить недвижимость на кадастровый учёт;

открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.

Помимо этого, нелегал должен приходить в назначенный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные законом. Если мигрант более двух раз нарушит правила, его депортируют на родину.