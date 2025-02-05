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Регион
5 февраля, 07:11

В России вводится режим высылки для нелегальных мигрантов

В России с 5 февраля начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов

На территории России начинает действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

«С 5 февраля 2025 года к иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории Российской Федерации, будет применяться режим высылки, устанавливающий ограничения отдельных прав и свобод, а также иные меры федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции», — подчеркнули в МВД.

Реестр иностранцев, подлежащих к высылке, появился на сайте МВД. Мигрант считается оповещённым о мере, как только его имя появилось в списке. Режим предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут:

  • менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел;
  • выезжать за пределы региона проживания;
  • управлять транспортом;
  • приобретать имущество;
  • ставить недвижимость на кадастровый учёт;
  • открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.

Помимо этого, нелегал должен приходить в назначенный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные законом. Если мигрант более двух раз нарушит правила, его депортируют на родину.

В России могут пересмотреть правила медосвидетельствования для мигрантов
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Ранее Life.ru писал, что в России ужесточили правила получения РВП и ВНЖ для мигрантов. С 25 января текущего года иностранцам недостаточно заключить брак с гражданином РФ, чтобы получить заветный российский паспорт. Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что в настоящий момент в РФ нелегально проживают 670 тысяч человек.

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Shutterstock / FOTODOM / stu.dio

Николай Рюмин
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