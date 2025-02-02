МВД насчитало в России 670 тысяч нелегальных мигрантов
Генерал-полковник Горовой: На территории РФ находится 670 тысяч нелегалов
В настоящий момент в РФ нелегально проживают 670 тысяч человек. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Александр Горовой в интервью kp.ru.
Он уточнил, что из этих 670 тысяч более половины — женщины и дети. Они находятся на территории нашего государства нелегально, однако в период с 30 декабря 2024 года по 30 апреля 2025-го у них есть шанс урегулировать вопрос о своём статусе в профильных ведомствах и органах внутренних дел. После проверки мигрантов и при отсутствии у них правонарушений, им выдадут разрешение на проживание в России. В ином случае они должны будут покинуть территорию РФ, заявил генерал-полковник.
Ранее Life.ru писал, что в России ужесточили правила получение РВП и ВНЖ для мигрантов. С 25 января текущего года иностранцам недостаточно заключить брак с гражданином РФ, чтобы получить заветный российский паспорт. Теперь требуется прожить вместе не менее трёх лет или иметь общего ребёнка. Причём при разводе или лишении родительских прав РВП или ВНЖ будет аннулировано, а иностранец выдворен за пределы нашего государства.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков