МВД насчитало в России 670 тысяч нелегальных мигрантов

Он уточнил, что из этих 670 тысяч более половины — женщины и дети. Они находятся на территории нашего государства нелегально, однако в период с 30 декабря 2024 года по 30 апреля 2025-го у них есть шанс урегулировать вопрос о своём статусе в профильных ведомствах и органах внутренних дел. После проверки мигрантов и при отсутствии у них правонарушений, им выдадут разрешение на проживание в России. В ином случае они должны будут покинуть территорию РФ, заявил генерал-полковник.