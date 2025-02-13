Общественники увидели пропаганду педофилии в выпущенных к 14 февраля трусах с мишками
«Сорок сороков» предложили запретить трусы с мишками из-за пропаганды педофилии
Трусы, пропагандирующие педофилию. Фото © Intimissimi
Российские общественники хотят запретить трусы с мишками из-за пропаганды педофилии. Такую идею подала им москвичка, которая в одном из торговых центров заметили нижнее бельё с признающимися в любви медведями. Женщина немедля рассказала обо всём общественникам из «Сорок Сороков», передаёт телеграм-канал Mash.
Москвичка заявила, что трусы из Intimissimi пропагандируют педофилию. Видео © Telegram / Mash
«Пропаганда педофилии в магазинах Intimissimi продолжается. <...> Европа продолжает продвигать свои ценности во всём мире», — сказала москвичка.
Общественники тоже разглядели в трусах пропаганду педофилии и обратились в полицию. Коллекция таких боксеров была выпущена магазином специально ко Дню святого Валентина.
Ранее общественники призвали запретить бары, фишкой которых является оскорбление клиентов со стороны персонала. Это, по их словам, подрывает основы морали и этики, а также ущемляет человеческое достоинство.