Общественники увидели пропаганду педофилии в выпущенных к 14 февраля трусах с мишками

Российские общественники хотят запретить трусы с мишками из-за пропаганды педофилии. Такую идею подала им москвичка, которая в одном из торговых центров заметили нижнее бельё с признающимися в любви медведями. Женщина немедля рассказала обо всём общественникам из «Сорок Сороков», передаёт телеграм-канал Mash.

Москвичка заявила, что трусы из Intimissimi пропагандируют педофилию. Видео © Telegram / Mash

«Пропаганда педофилии в магазинах Intimissimi продолжается. <...> Европа продолжает продвигать свои ценности во всём мире», — сказала москвичка.

Общественники тоже разглядели в трусах пропаганду педофилии и обратились в полицию. Коллекция таких боксеров была выпущена магазином специально ко Дню святого Валентина.