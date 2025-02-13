В День русского мата в России призвали запретить бары, где персонал материт клиентов

В День русского мата лидер Общероссийского общественного движения «Россия православная», депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов заявил, что возьмётся за питейные заведения, фишкой которых является оскорбление клиентов со стороны персонала. Он уверен, что это подрывает основы морали и этики, а также ущемляет человеческое достоинство. Организация планирует обратиться в компетентные органы и запретить необычные бары, заявил Иванов в беседе с Life.ru.

Меня беспокоят сообщения о существовании в Москве баров, где официанты намеренно оскорбляют посетителей, используя нецензурную лексику. Я намерен обратиться в соответствующие органы с просьбой проверить законность деятельности подобных заведений. Существование таких баров противоречит общепринятым нормам морали и этики, а также может нарушать законодательство, регулирующее сферу обслуживания и защиту прав потребителей. Михаил Иванов Лидер ООД «Россия православная», депутат Брянской областной думы

Иванов добавил, что оскорбления не должны становиться частью сервиса. Подобные заведения подрывают устои общества, особенно среди молодёжи, уверен общественник. Он пояснил, что русский мат является частью культуры, но не должен использоваться для унижения. Такие проявления требуют внимания компетентных органов, считает собеседник Life.ru. По его словам, культура обслуживания должна базироваться на уважении. В День русского мата Иванов посоветовал россиянам задуматься о влиянии брани на мораль.