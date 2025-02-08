Ругать бессмысленно: Мамам и папам объяснили, как правильно реагировать на детский мат

В последнее время нецензурная брань стала общественной нормой, поэтому нередко мат можно услышать и в разговоре детей. Как на это реагировать взрослым, рассказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что ребёнка бессмысленно ругать, поскольку для молодёжи мат стал частью языка, а не чем-то моргинальным. Необходимо спокойно поговорить с ребёнком, объяснив, что в нашей семье так не принято разговаривать.

«Есть у нас такой выдающийся просветитель, педагог, философ Юрий Шичалин. Он мне рассказывал, как в 5 лет подошёл к маме и сказал: «Мам, я знаю все плохие слова». А мама ему ответила: «Я тоже знаю, и папа их знает, но у нас так не принято», — подчеркнул Легойда в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что ребёнку с малых лет необходимо прививать культуру и говорить о табу. Запрет на мат должен стать таким же правилом, как нельзя обижать слабых или в общественном транспорте надо уступать место пожилым.