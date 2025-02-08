Ругать бессмысленно: Мамам и папам объяснили, как правильно реагировать на детский мат
Легойда: Родителям надо объяснять детям с малых лет, что мат — это табу
В последнее время нецензурная брань стала общественной нормой, поэтому нередко мат можно услышать и в разговоре детей. Как на это реагировать взрослым, рассказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он отметил, что ребёнка бессмысленно ругать, поскольку для молодёжи мат стал частью языка, а не чем-то моргинальным. Необходимо спокойно поговорить с ребёнком, объяснив, что в нашей семье так не принято разговаривать.
«Есть у нас такой выдающийся просветитель, педагог, философ Юрий Шичалин. Он мне рассказывал, как в 5 лет подошёл к маме и сказал: «Мам, я знаю все плохие слова». А мама ему ответила: «Я тоже знаю, и папа их знает, но у нас так не принято», — подчеркнул Легойда в интервью радио Sputnik.
Он отметил, что ребёнку с малых лет необходимо прививать культуру и говорить о табу. Запрет на мат должен стать таким же правилом, как нельзя обижать слабых или в общественном транспорте надо уступать место пожилым.
Ранее были названы самые матерящиеся города в России. Первое место заняла Москва, затем следуют Санкт-Петербург и Новосибирск. Также стало известно, люди каких профессий чаще всего используют в разговоре нецензурную брань. Крепкое словцо не прочь употребить рабочие на заводах и стройках, а также юристы. Реже всех матерятся медики, бухгалтеры и финансисты.